Lautaro Martinez ancora protagonista nel segnare contro il Genoa. I numeri del Toro sono impressionanti e ha commentato così a DAZN il successo contro i liguri: "Rigori? Tanto io sono l'ultimo della lista (ride, ndr). Sono mollto contento di essere tornato in questo modo. In questi 46 giorni ho lavorato tantissimo, facendo anche doppie sedute per rientrare prima. L'infortunio è stata una mia cazzata, ma la cosa più importante è che siamo qui e che abbiamo vinto. La vittoria è merito di tutti".

Obiettivo 200 gol già quest'anno?

"Mi sono messo in testa di continuare a portare trofei all'Inter. Do sempre il massimo, poi se segno vuol dire che sto aiutando la squadra. Altrimenti devo fare altro".

Pio Esposito cresce e Thuram è stato super...

"Sono d'accordo. Anche Bonny ha dato una grandissima mano quando non c'ero. La cosa più importante di questo gruppo è dare il massimo ogni volta che scende in campo. In questo periodo quando non c'ero il lavoro è stato fantastico. Spero che Bonny rientri presto perché stiamo facendo un ottimo lavoro".