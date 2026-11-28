E' Mikael Ellertsson a chiudere il ciclo di interviste a Sky Sport prima di Inter-Genoa: "Sarà una partita difficile, l'Inter è una bella squadra - le parole dell'islandese -. Vogliamo far vedere le stesse cose già mostrate nelle ultime uscite, stasera è una bella occasione. Se facciamo la nostra partita, possiamo fare male ai nerazzurri. Dobbiamo essere perfetti, nient'altro. E giocare bene".

Stai giocando tanto, De Rossi ti vuole più offensivo.

"Mi dà tanti consigli, mi ha chiesto di fare più gol e assist. Voglio fare ancora meglio e migliorare".