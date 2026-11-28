Sarà Giovanni Ayroldi, arbitro 37enne della sezione di Molfetta, a dirigere il match di questa sera a San Siro tra Inter e Genoa. Per Ayroldi sarà il quinto gettone coi nerazzurri: i precedenti quattro incontri si sono risolti tutti con vittorie dell'Inter, l'ultima delle quali arrivata il 4 marzo 2024, proprio nel match contro il Grifone vinto per 2-1 grazie ai gol di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, con rete rossoblu firmata da Johan Vasquez.