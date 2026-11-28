Lazio, Roma e Inter davanti, tre squadre che hanno visto la propria maglia (i biancocelesti per una sola volta, ndr) indossata dall'ex CT azzurro Luigi Di Biagio. Che ai microfoni di Sky Sport analizza così la lotta per il vertice: "Per me è difficile tifare, è normale che abbia un debole soprattutto per Roma e Inter... Sarò sincero, secondo me la Lazio per me alla fine non ce la farà anche se Rino Gattuso merita tanti complimenti. L'Inter ha qualcosa in più rispetto alla Roma però spero che la Roma dia fastidio fino alla fine. Poi se sarò smentito complimenti a lui però in questo momento il podio è Inter, Roma e Lazio, e questo sarebbe un successo incredibile. Non diciamo poi che il campionato della Lazio diventerebbe negativo se nelle ultime dieci partite dovesse andare male finendo in Champions League, Gattuso sta facendo un miracolo".