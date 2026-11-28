A Bergamo l'Inter ha giocato meglio rispetto a mercoledì in Champions contro lo Stoccarda. Ma contro i nerazzurri di Sarri la Beneamata non ha vinto una gara dominata per settanta minuti e dopo aver avuto un doppio vantaggio in ben tre occasioni. Alla fine si è dovuta accontentare di un beffardo 4-4 che sa di sconfitta.
La squadra ha pensato troppo presto che la pratica fosse conclusa e forse lo aveva pensato lo stesso Cristian Chivu analizzando le sostituzioni effettuate sul 4-2 a favore. Avrebbe meritato di più lo strepitoso Pio Esposito, autore della prima tripletta della sua giovane carriera. Dopo solo tre giorni, la notte europea di San Siro ha invece proposto un'Inter meno brillante sul piano della manovra, specialmente nei primi venti minuti di gara quando lo Stoccarda pressava alto e costringeva i nerazzurri all'errore. Ma la squadra è stata brava a leggere in fretta le difficoltà che presentava il match riuscendo a controbattere con grande pragmatismo e attenzione. Nel secondo tempo il rigore con saltello di Petar Sucic e lo splendido gol del subentrato Lautaro Martinez hanno permesso alla Beneamata di ottenere la terza vittoria consecutiva nell'Europa che conta e contro Shakhtar, Feyenoord e Stoccarda la squadra ha mantenuto la porta inviolata. Contro i tedeschi, da incorniciare un salvataggio difensivo di Carlos Augusto, emozionante come un gol segnato.
Al netto delle situazioni tecnico tattiche, la differenza in Champions League la sta facendo l'attenzione, la concentrazione, la percezione del pericolo come la definisce il mister, che a Bergamo era colpevolmente mancata. Ma non solo a Bergamo visto le diciassette reti incassate in dodici partite fin qui disputate in campionato. Dopo la beffarda sconfitta di Madrid e quella ben più grave a Milano contro il Bruges, la squadra di Chivu sembra aver switchato in Europa dal punto di vista mentale. È troppo importante per il club raggiungere gli ottavi di finale della competizione, sia direttamente o passando per la più probabile opzione playoff.
In campionato la squadra ora terza a tre punti dalla Lazio capolista e ad uno dalla Roma e vanta cinque punti in più della scorsa stagione terminata con la conquista dello scudetto. Non è certo quindi la classifica che preoccupa, ma urge cambiare registro riguardo la fase difensiva perché i competitor per il tricolore sono forti e vogliosi di ribaltare le gerarchie. Naturalmente anche quest'Inter è molto forte, probabilmente ancora la più forte del lotto che aspira al titolo, ma alla Pinetina devono capire che non si vince per grazia ricevuta e a Bergamo ne abbiamo avuto conferma. Questa sera si torna in campo al Meazza contro il Genoa di De Rossi che sarà anche avversario martedì in Coppa Italia.
Una doppia verifica per attingere nel migliore dei modi alla rosa a disposizione anche se l'infortuno è sempre dietro l'angolo. Ora è Alessandro Bastoni costretto a dare forfait per un risentimento muscolare accusato durante il match contro lo Stoccarda e l'assenza del forte difensore nerazzurro non si limiterà, purtroppo, al doppio confronto con il Genoa. Chivu recupera però Piotr Zielinski, elemento fondamentale per sopperire all'assenza di Calhanoglu che aveva alzato bandiera bianca a Bergamo. Nonostante l'assenza di Bonny, Chivu ha paradossalmente abbondanza in attacco con tre potenziali titolari anche se dal primo minito ne verranno schierati solo due. Il rientrante Lautaro ha dimostrato contro lo Stoccarda che a breve tornerà ad essere il lider maximo della truppa. Marcus Thuram, costretto a giocarle tutte durante l'assenza del Toro, sembra insostituibile per caratteristiche uniche quando la manovra richieda strappi e profondità. Pio Esposito, centravanti titolare in Nazionale dove ha realizzato ben dieci reti in quindici partite, è presente e futuro di questa squadra. Il ventunenne bomber di Castellammare di Stabia ha sicuramente ampi margini di miglioramento, ma più gioca e più dimostra di poter diventare, presto, uno dei più forti centravanti d'Europa. In attesa del rientro di Bonny, dovrà essere bravo il mister a scegliere il minutaggio da assegnare ai tre esponenti di un attacco in grado di fare la differenza sia in Italia che in Europa.
Ma, ripetiamo, questa Inter deve continuare, anche in campionato, a scendere in campo senza dare nulla per scontato e vogliosa di lottare su ogni pallone sino al fischio di chiusura dell'arbitro di turno. Accusare un inconscio senso di appagamento dopo una stagione che ha portato in bacheca scudetto e Coppa Italia, può anche essere normale. Ma poi la voglia di vincere le partite, evitando errori grossolani come a Bergamo, deve tornare senza se e senza ma. Lo impone il blasone della maglia, la forza della rosa e i settantacinquemila innamorati che riempiono ogni volta il Meazza, a prescindere dal nome dell'avversario. Altro stimolo forte, la competitività che stanno mostrando gli altri. La sorprendente Lazio di Gattuso, la Roma di Gasp e Malen, il Milan che i giocatori di spessore ce li ha, il Como di Fabregas che pensa giustamente in grande. Ecco, imporsi ancora una volta su avversari così, darebbe senz'altro più lustro all'eventuale vittoria finale.
La strada è ancora lunga, il responso come sempre lo darà il campo. A partire da questa sera contro il Genoa.
Autore: Maurizio Pizzoferrato
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