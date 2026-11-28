Solamente la sconfitta alla prima giornata contro la Juventus, poi il Frosinone formato casalingo è stato davvero mozzafiato. La formazione di Alvini strapazza il Parma dominando una partita mai in discussione: Bobcek mette a referto una magnifica tripletta nel secondo tempo. I ducali non entrano mai in partita e incassano la terza sconfitta consecutiva in campionato dopo quelle con Bologna e Roma. Il Parma resta al terzultimo posto a quota 8 punti, mentre il Frosinone vola provvisoriamente sopra la Juventus a quota 23.