Il Genoa esce con le ossa rotte da San Siro, battuto 4-0 dall'Inter. Dopo una partita che Daniele De Rossi analizza così a Sky Sport: "Non siamo partiti bene, ci hanno messo subito sotto, facendo vedere una differenza nel palleggio. Con Milan, Juve e Como non era successo. Poi abbiamo avuto quel momento centrale nel primo tempo, dove abbiamo tirato fuori la testa creando due occasioni, le uniche che abbiamo avuto. E' stato bravo Provedel, un portiere forte di una squadra forte. Nulla di strano. Noi abbiamo fatto il nostro, rimanendo ordinati. Poi abbiamo subito dei gol che sono un misto di bravura loro e di disattenzioni nostre".
Provedel ha fatto i miracoli.
"Sapevo che avrebbe fatto i miracoli o avrebbe fatto male, visto che non giocava da un po'. Gli faccio i complimenti. L'Inter, nel complesso, ha meritato di vincere. Noi lavoreremo per accorciare questa differenza. Oggi ho visto meno pulizia tecnica con la palla e meno aggressività, non stiamo a pensare al portiere dell'altra squadra".
Cosa hai detto alla squadra all'intervallo? Avete preso il 3-0 dopo un gol annullato 40 secondi prima.
"A meno di problemi tattici palesi, io parlo dell'aspetto mentale. Non guardo neanche dove abbiamo sbagliato. L'Inter ha meritato, io ho messo l'accento sul fatto di finire la partita in maniera decorosa, limitando il passivo. Ho detto al gruppo di rimanere in gara, poi ho tolto dal campo alcuni che avevano giocato di più. Il rigore, che secondo me era poca roba, ha chiuso la partita indirizzata in favore di una squadra molto forte, comunque difficilissima da rimontare".
Il ruolo di Ellertsson.
"Mi piace molto da mezzala, sulla trequarti. E' prezioso in diverse zone del campo, dobbiamo cercargli un po' di stabilità, anche se è sempre pronto mentalmente. Ci può dare tanti inserimenti, per noi è determinante, per me è difficile farne a meno. E' un tappabuchi incredibile, nell'accezione positiva del termine".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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