La Fiorentina si sta preparando verso la trasferta di San Siro. Il tecnico della viola, Paolo Vanoli, ha comunicato i convocati. Tra gli assenti ci sono Luca Ranieri e Arthur Atta. Presenti in rosa tre giocatori della Primavera.

I CONVOCATI

PORTIERI: Oliver Christensen, David De Gea, Luca Lezzerini

DIFENSORI: Arnis Ademi, Dodo,  Radu Dragusin, Alejandro JiméneZ, João Mário, Marin Pongračić, Victor Valdepeñas, Viery

CENTROCAMPISTI: Marco Brescianini, Nicolò Fagioli, Brando Mazzeo, Cher Ndour, Christ Oulai, Antonio Pirrò

ATTACCANTI: Beto, Wilfried Gnonto, Franco Mastantuono, Alieu Njie, Mateo Pellegrino, Pedro Gonçalves

Sezione: L'avversario / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 19:11
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione