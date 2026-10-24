La Fiorentina si sta preparando verso la trasferta di San Siro. Il tecnico della viola, Paolo Vanoli, ha comunicato i convocati. Tra gli assenti ci sono Luca Ranieri e Arthur Atta. Presenti in rosa tre giocatori della Primavera.

I CONVOCATI

PORTIERI: Oliver Christensen, David De Gea, Luca Lezzerini

DIFENSORI: Arnis Ademi, Dodo, Radu Dragusin, Alejandro JiméneZ, João Mário, Marin Pongračić, Victor Valdepeñas, Viery

CENTROCAMPISTI: Marco Brescianini, Nicolò Fagioli, Brando Mazzeo, Cher Ndour, Christ Oulai, Antonio Pirrò

ATTACCANTI: Beto, Wilfried Gnonto, Franco Mastantuono, Alieu Njie, Mateo Pellegrino, Pedro Gonçalves