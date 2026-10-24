Una partita molto divertente e combattuta fino alla fine, quella che Napoli e Roma hanno giocato questa sera al Maradona. Alla fine nessuna delle due ha portato a casa l'intera posta, ma non sono mancati i colpi di scena in campo. Partenopei avanti con la splendida rovesciata di Anguissa; poi il raddoppio di McTominay con la testa. I giallorossi rimontano con Soulé e Balerdi, la squadra di Allegri trova ancora il vantaggio del 3-2 con McTominay. Succede di tutto quando l'uomo che non ti aspetti, vale a dire Balerdi, pareggia i conti con la doppietta personale per il definitivo 3-3.