63' - D'Agostino prova a rompere questa fase di stallo con una conclusione da fuori area che trova una deviazione in corner della difesa parmigiana.

60' - Un cambio per parte: per i nerazzurri fuori Franchi e dentro El Mahboubi; per i ducali fuori Balduzzi e dentro Chimezie.

52' - Carrara insacca il secondo gol di giornata grazie un ottimo stacco su spiovente di Vukaj ma il tutto viene fermato per una dubbia posizione di fuorigioco.

48' - Putsen tenta la prodezza di esterno da fuori area andando a impattare contro la difesa parmigiana e cogliendo unicamente il calcio d'angolo.

16.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

16.00 - Le squadre tornano in campo per iniziare il secondo tempo.

15.47 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - Inizia l'unico minuto di recupero.

45' - GOL DEL PARMA! Girata fulminea di Scarlato a centro area che raccoglie un pallone sporcato dalla difesa interista su suggerimento interessante di Semedo. 1-1!

43' - Gli ospiti iniziano ad alzare i giri del motore e a spingere con vigore incessante.

38' - Scarlato conclude con ferocia da fuori area trovando una muraglia interista a deviargli la conclusione in angolo.

34' - Primo giallo della gara: punita la gamba alta del ducale Marchesi su Mackiewicz.

28' - Tentativo solitario di La Torre che raccoglie un suggerimento di Carrara e colpisce di sinistro da fuori area senza inquadrare lo specchio.

25' - Strozzato l'urlo di gioia di Franchi, abile a girarsi in area in una frazione di secondo e a insaccare complice una deviazione: tutto fermo a causa di una posizione irregolare.

22' - LA TORRE SI IMMOLA! Il capitano interista si frappone tra il tiro di Balduzzi e la porta evitando al numero 28 di trovare lo specchio da posizione ravvicinata.

16' - Tanta garra e ritmi alti in questo primo quarto d'ora di gara.

10' - GRAN RIFLESSO DI GALLIERA! Girata lesta e precisa del ducale Semedo che raccoglie un suggerimento rasoterra su angolo e calcia di prima sul primo palo, ma il portiere nerazzurro risponde presente.

7' - GOL!!!! Conclusione da fuori da parte di D'Agostino e respinta non eccellente del portiere Mazzocchi, il quale non può nulla sul tap-in facile facile di Carrara. 1-0!

3' - Cross radende di Rocca che attraversa tutta l'area di rigore e che non trova il tocco sottoporta di Franchi.

15.00 - FISCHIO D'INIZIO A INTERELLO!

14.55 - Le squadre si preparano ad entrare in campo. Mancano pochi istanti all'inizio della partita.

È tempo di scontro diretto per l'Inter Primavera, chiamata a dare continuità al successo in Youth League contro lo Shakhtar Donetsk in occasione del match di Primavera 1 contro il Parma. La compagine interista e quella ducale conducono a pari punti (15, ndr) la classifica del campionato. In questo senso, gli uomini di Bigica dovranno cercare di sfatare la maledizione delle ultime due sfide di campionato (contro Como e Lazio, ndr), durante le quali i giovani interisti si sono sempre visti rimontare le due reti di vantaggio maturate nel corso dell'incontro. Gli emiliani, al contrario, puntano a confermarsi dopo il rotondo successo contro il Bologna (5-2, ndr) al fine di ragalarsi nuovamente la testa della graduatoria. Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali:

INTER - Galliera, Breda, La Torre, D'Agostino, Carrara, Vukaj, Putsen, Lissi, Franchi, Rocca, Mackiewicz. A disposizione: Farronato, Pavan, El Mahboubi, Maghlout, Moressa, Kartelo, Moranduzzo, Peletti, Matarrese, Evangelista, Nese. Allenatore: Emiliano Bigica.

PARMA - Mazzocchi, Marchesi, Pajsar, Varali, Almeida, Scarlato, Burcar, Diop, Balduzzi, Diallo, Madiq. A disposizione: Casentini, Tognaccini, Chimezie, D'Amico, Opoku, Hartley, Rosengren, Alinovi, Campatelli, Scaglione, Avramescu. Allenatore: Nicola Corrent.

Arbitro: Palmieri.

Assistenti: Infante - Liotta.