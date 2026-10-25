63' - D'Agostino prova a rompere questa fase di stallo con una conclusione da fuori area che trova una deviazione in corner della difesa parmigiana.
60' - Un cambio per parte: per i nerazzurri fuori Franchi e dentro El Mahboubi; per i ducali fuori Balduzzi e dentro Chimezie.
52' - Carrara insacca il secondo gol di giornata grazie un ottimo stacco su spiovente di Vukaj ma il tutto viene fermato per una dubbia posizione di fuorigioco.
48' - Putsen tenta la prodezza di esterno da fuori area andando a impattare contro la difesa parmigiana e cogliendo unicamente il calcio d'angolo.
16.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!
16.00 - Le squadre tornano in campo per iniziare il secondo tempo.
15.47 - FINE PRIMO TEMPO!
45' - Inizia l'unico minuto di recupero.
45' - GOL DEL PARMA! Girata fulminea di Scarlato a centro area che raccoglie un pallone sporcato dalla difesa interista su suggerimento interessante di Semedo. 1-1!
43' - Gli ospiti iniziano ad alzare i giri del motore e a spingere con vigore incessante.
38' - Scarlato conclude con ferocia da fuori area trovando una muraglia interista a deviargli la conclusione in angolo.
34' - Primo giallo della gara: punita la gamba alta del ducale Marchesi su Mackiewicz.
28' - Tentativo solitario di La Torre che raccoglie un suggerimento di Carrara e colpisce di sinistro da fuori area senza inquadrare lo specchio.
25' - Strozzato l'urlo di gioia di Franchi, abile a girarsi in area in una frazione di secondo e a insaccare complice una deviazione: tutto fermo a causa di una posizione irregolare.
22' - LA TORRE SI IMMOLA! Il capitano interista si frappone tra il tiro di Balduzzi e la porta evitando al numero 28 di trovare lo specchio da posizione ravvicinata.
16' - Tanta garra e ritmi alti in questo primo quarto d'ora di gara.
10' - GRAN RIFLESSO DI GALLIERA! Girata lesta e precisa del ducale Semedo che raccoglie un suggerimento rasoterra su angolo e calcia di prima sul primo palo, ma il portiere nerazzurro risponde presente.
7' - GOL!!!! Conclusione da fuori da parte di D'Agostino e respinta non eccellente del portiere Mazzocchi, il quale non può nulla sul tap-in facile facile di Carrara. 1-0!
3' - Cross radende di Rocca che attraversa tutta l'area di rigore e che non trova il tocco sottoporta di Franchi.
15.00 - FISCHIO D'INIZIO A INTERELLO!
14.55 - Le squadre si preparano ad entrare in campo. Mancano pochi istanti all'inizio della partita.
È tempo di scontro diretto per l'Inter Primavera, chiamata a dare continuità al successo in Youth League contro lo Shakhtar Donetsk in occasione del match di Primavera 1 contro il Parma. La compagine interista e quella ducale conducono a pari punti (15, ndr) la classifica del campionato. In questo senso, gli uomini di Bigica dovranno cercare di sfatare la maledizione delle ultime due sfide di campionato (contro Como e Lazio, ndr), durante le quali i giovani interisti si sono sempre visti rimontare le due reti di vantaggio maturate nel corso dell'incontro. Gli emiliani, al contrario, puntano a confermarsi dopo il rotondo successo contro il Bologna (5-2, ndr) al fine di ragalarsi nuovamente la testa della graduatoria. Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali:
INTER - Galliera, Breda, La Torre, D'Agostino, Carrara, Vukaj, Putsen, Lissi, Franchi, Rocca, Mackiewicz. A disposizione: Farronato, Pavan, El Mahboubi, Maghlout, Moressa, Kartelo, Moranduzzo, Peletti, Matarrese, Evangelista, Nese. Allenatore: Emiliano Bigica.
PARMA - Mazzocchi, Marchesi, Pajsar, Varali, Almeida, Scarlato, Burcar, Diop, Balduzzi, Diallo, Madiq. A disposizione: Casentini, Tognaccini, Chimezie, D'Amico, Opoku, Hartley, Rosengren, Alinovi, Campatelli, Scaglione, Avramescu. Allenatore: Nicola Corrent.
Arbitro: Palmieri.
Assistenti: Infante - Liotta.
Autore: Carlo Alberto Gamba
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