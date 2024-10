L'Inter passa 3-0 al Castellani di Empoli e si riporta a -4 dal Napoli. Il nostro editorialista Filippo Tramontana commenta così la serata dei nerazzurri: "Vittoria da ottenere con tutte le forze, fondamentale per il prosieguo del campionato per non dover essere costretti a rimontare troppi punti. Frattesi sempre decisivo quando serve dare la scossa, il gol di Lautaro dà morale".

A seguire il video editoriale.