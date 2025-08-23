Anche la Gazzetta dello Sport affronta il tema del rinforzo previsto in difesa in questi ultimi giorni di mercato. Ed è stato lo stesso Chivu che a Dazn ha confermato la volontà di intervenire ancora: "C’è ancora tempo per aggiungere alla squadra i giocatori che sappiamo, ma io e la società siamo sulla stessa linea".

E allora, dopo l'esordio in campionato di lunedì, Marotta e Ausilio torneranno a discutere insieme al tecnico del difensore che manca. "Tutto dipende da... Pavard. Perché se davvero dovesse concretizzarsi l’addio del francese, l’Inter si tufferebbe alla ricerca di un sostituto già pronto e con (almeno) la stessa esperienza dell’ex Bayern. Se invece Benji restasse a Milano, il prototipo “si trasformerebbe” in un difensore decisamente più giovane, da coltivare e inserire gradualmente all’interno del gruppo di Chivu. Per adesso, restano le riflessioni in corso", si legge.