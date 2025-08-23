Dal proprio canale Youtube, Fabrizio Romano offre degli aggiornamenti in merito ai rumors sempre più forti provenienti dall'Arabia Saudita che vogliono Piero Ausilio vicino a salutare l'Inter chiudendo un'esperienza di oltre dieci anni per raggiungere Simone Inzaghi all'Al-Hilal: "Il gradimento c'è, lo confermiamo al 100%. Gradimento che nasce anche dalla connessione molto forte con Simone Inzaghi creatasi negli anni all'Inter, grazie alla quale sono arrivati giocatori voluti dal tecnico piacentino per creare l'identità della sua Inter. L'Al-Hilal lo vuole portare nella Saudi Pro League, vedremo quale sarà la scelta del direttore sportivo nerazzurro. Situazione che avrà i suoi sviluppi dopo il mercato estivo".