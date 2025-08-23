Cristian Chivu debutterà alla guida dell'Inter in campionato lunedì contro il Torino. Non accadeva dal 2016 con Frank de Boer che i nerazzurri iniziassero la Serie A con un allenatore straniero. Tuttavia, i nerazzurri non vincono il primo match stagionale in Serie A sotto la guida tecnica di un coach non italiano dal 2003 con Héctor Cúper (2-0 interno contro il Modena) e hanno registrato tre pareggi (due con José Mourinho e uno con Rafael Benítez) e un sconfitta, quella di Verona contro il Chievo del tecnico neerlandese, nelle ultime quattro gare di questo tipo.