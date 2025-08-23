A poche ore dal calcio d'inizio del nuovo campionato, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica gli elenchi e gli aggiornamenti apportati, alla data odierna, alle numerazioni delle maglie da gioco 2025/2026. Definita anche la lista dell'Inter, che a parte Benjamin Pavard che passa dal 28 al 5 non presenta variazioni di rilievo. Già 'numerati' anche tre giocatori a disposizione dell'Under 23, vale a dire Matteo Cocchi, Thomas Berenbruch e Issiaka Kamaté. Spicca l'assenza di Mehdi Taremi e del suo numero 99, anche se la lista è ovviamente ancora ampiamente suscettibile di modifiche. C'è invece Tomas Palacios, per il quale l'Inter sta ancora cercando una sistemazione.
Questo l'elenco ufficiale:
1. YANN SOMMER
2. DENZEL JUSTUS MORRIS DUMFRIES
5. BENJAMIN JACQUES PAVARD
6. STEFAN DE VRIJ
7. PIOTR SEBASTIAN ZIELINSKI
8. PETAR SUČIĆ
9. MARCUS LILIAN THURAM ULIEN "THURAM"
10. LAUTARO JAVIER MARTINEZ"LAUTARO"
11. LUIS HENRIQUE TOMAZ DE LIMA "LUIS HENRIQUE"
12. RAFFAELE DI GENNARO
13. JOSEP MARTINEZ RIERA"MARTINEZ"
14. ANGE-YOAN LAURE BONNY
15. FRANCESCO ACERBI
16. DAVIDE FRATTESI
17. ANDY DIOUF
20. HAКAN CALHANOGLU
22. HENRIKH MKHITARYAN
23. NICOLÓ BARELLA
30. CARLOS AUGUSTO ZOPOLATO NEVES "CARLOS"
31. YANN AUREL BISSECK
32. FEDERICO DIMARCO
36. MATTEO DARMIAN
41. ISSIAKA KAMATE
42. TIAGO TOMAS PALACIOS
43. MATTEO COCCHI
44. THOMAS BERENBRUCH
94. FRANCESCO ESPOSITO"P. ESPOSITO"
95. ALESSANDRO BASTONI
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
