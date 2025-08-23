A poche ore dal calcio d'inizio del nuovo campionato, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica gli elenchi e gli aggiornamenti apportati, alla data odierna, alle numerazioni delle maglie da gioco 2025/2026. Definita anche la lista dell'Inter, che a parte Benjamin Pavard che passa dal 28 al 5 non presenta variazioni di rilievo. Già 'numerati' anche tre giocatori a disposizione dell'Under 23, vale a dire Matteo Cocchi, Thomas Berenbruch e Issiaka Kamaté. Spicca l'assenza di Mehdi Taremi e del suo numero 99, anche se la lista è ovviamente ancora ampiamente suscettibile di modifiche. C'è invece Tomas Palacios, per il quale l'Inter sta ancora cercando una sistemazione.

Questo l'elenco ufficiale:

1. YANN SOMMER

2. DENZEL JUSTUS MORRIS DUMFRIES

5. BENJAMIN JACQUES PAVARD

6. STEFAN DE VRIJ

7. PIOTR SEBASTIAN ZIELINSKI

8. PETAR SUČIĆ

9. MARCUS LILIAN THURAM ULIEN "THURAM"

10. LAUTARO JAVIER MARTINEZ"LAUTARO"

11. LUIS HENRIQUE TOMAZ DE LIMA "LUIS HENRIQUE"

12. RAFFAELE DI GENNARO

13. JOSEP MARTINEZ RIERA"MARTINEZ"

14. ANGE-YOAN LAURE BONNY

15. FRANCESCO ACERBI

16. DAVIDE FRATTESI

17. ANDY DIOUF

20. HAКAN CALHANOGLU

22. HENRIKH MKHITARYAN

23. NICOLÓ BARELLA

30. CARLOS AUGUSTO ZOPOLATO NEVES "CARLOS"

31. YANN AUREL BISSECK

32. FEDERICO DIMARCO

36. MATTEO DARMIAN

41. ISSIAKA KAMATE

42. TIAGO TOMAS PALACIOS

43. MATTEO COCCHI

44. THOMAS BERENBRUCH

94. FRANCESCO ESPOSITO"P. ESPOSITO"

95. ALESSANDRO BASTONI