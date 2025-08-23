Slitta l'ufficialità dell'arrivo di Kristjan Asllani al Torino. Il centrocampista albanese ha sostenuto le visite mediche e ha anche firmato il contratto che lo legherà al club granata, ma secondo la Gazzetta dello Sport bisognerà ancora aspettare per avere l'annuncio. Questo perché il club nerazzurro non ha ancora inviato al Torino la documentazione necessaria per formalizzare l'acquisto del giocatore classe 2002. Un dettaglio che però rischia di rendere indisponibile il giocatore per la partita di lunedì proprio contro i nerazzurri.

Sono comunque questioni di tipo burocratico, che non mettono a repentaglio l'operazione che prevede il passaggio di Asllani al Toro in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Marco Baroni, tecnico granata, e la società restano comunque in attesa di capire gli sviluppi della faccenda.