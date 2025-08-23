È Mehdi Taremi l'assente eccellente dalla lista depositata dall'Inter con relativi numeri di maglia alla vigilia dello start del campionato di Serie A. Una defezione, quella dell'attaccante iraniano, che Fabrizio Romano intrerpreta logicamente anche in chiave mercato sottolineando: "Mehdi Taremi è stato escluso dalla lista dell'Inter per la Serie A in vista del debutto contro il Torino. Decisione provvisoria in vista di una possibile uscita nei prossimi giorni, prima della fine del mercato".

