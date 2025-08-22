Ma Benjamin Pavard può davvero tornare al Lille? Il presidente del club transalpino Olivier Létang decide di scherzarci su lasciandosi andare ad un annuncio a sorpresa. Presente alla conferenza stampa della vigilia del match con il Monaco, Létang si è lasciato andare ad un exploit: "Pavard dovrebbe essere qui lunedì. Una buona notizia, no?", per poi scoppiare in una risata un po' beffarda.

Létang poi ha spiegato più seriamente: "Ho chiamato Benjamin, ne abbiamo parlato. Ma anche il trasferimento, non saremmo in grado di pagarlo. Ci sono cose possibili, altre no. Sarebbe fantastico. E gli ho detto che mi piacerebbe molto che tornasse. Ma ci sono considerazioni economiche che oggi sono impossibili da realizzare".