Dopo la giornata di ieri, condita dallo sbarco a Milano, le visite mediche, la firma sul contratto e l'ufficialità, per Andy Diouf arriva un altro vero assaggio di Inter. Oggi il centrocampista francese si è presentato ad Appiano Gentile per conoscere i nuovi compagni e per svolgere il primo allenamento. Il club nerazzurro propone su Instagram gli scatti degli abbracci con Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny, sottolineando che il classe 2003 è "già parte della famiglia".