È iniziata l'operazione NHL a Milano. Le stelle del massimo campionato di hockey su ghiaccio a livello mondiale sono arrivate in Italia dove hanno cominciato a prendere parte ad una serie di iniziative che culmineranno stasera con la loro presenza a San Siro per Milan-Cremonese. Nel frattempo, anche l'Inter è stata coinvolta: il club nerazzurro immortala infatti il momento dello scambio di maglie tra il portiere nerazzurro Yann Sommer e Moritz Seider, difensore tedesco dei Detroit Red Wings, 328 presenze e 29 reti in quattro campionati.

In giornata, una delegazione guidata dal Deputy Commissioner Bill Daly è stata accolta all’Inter HQ dallo Chief Revenue Officer dell’Inter Giorgio Ricci e ha visitato la Trophy Room, spazio che custodisce i trofei e i simboli della storia nerazzurra. Dopo la visita alla sede nerazzurra, le attività si sono spostate al BPER Training Centre di Appiano Gentile dove otto hockeisti hanno preso parte a un incontro speciale con la squadra di Cristian Chivu al termine della sessione di allenamento. L’incontro è stato un’occasione per promuovere i valori dello sport internazionale.