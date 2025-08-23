Alessandro Costacurta ha pochi dubbi: lo scudetto sarà una cosa a due tra Inter e Napoli. L'ex difensore esprime il suo punto di vista ai microfoni del Messaggero Veneto: "Credo che sarà una lotta a due con l'Inter anche se alla fine il Napoli è il favorito perché Conte non ha mai avuto una rosa così forte e completa. Prendiamo Gutierrez. È un bravissimo difensore, e poi ancora De Bruyne e Lucca".

Ma l'infortunio di Lukaku è una mazzata.

"Peserà soprattutto per il tipo di gioco che il belga sa fare peri compagni. Tuttavia, il Napoli rimane la squadra con la rosa più forte d'Italia perché ha due squadre e sono anche convinto che Conte ne sceglierà una per il campionato e una per l'Europa, dove potrà fare strada. Anzi, rispetto alle altre italiane è l'unica che potrà fare strada in Champions, dove De Bruyne sarà una guida".

Affermazione che non farà piacere a Inter e Juventus...

"L'Inter sarà una squadra che darà molto fastidio in Italia, ma non ha rinnovato per tenere alto il ritmo in Europa. Vero che ha risolto il problema degli attaccanti di riserva, ma in mediana mi aspettavo un centrocampista di livello come il Modric del Milan e il De Bruyne del Napoli, quindi darei un 5.5 in pagella al suo mercato".