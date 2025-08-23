Andrea Caracciolo, presidente del Lumezzane, ha parlato in vista dell'esordio di campionato della formazione lombarda, tornando sulla gara di Coppa Italia Serie C giocata contro l'Inter U23: "Contro l'Inter c'è stata maggiore affluenza. Quello che posso dire ai nostri tifosi è che, già alla prima in casa di campionato, ci faremo trovare pronti con alcune migliorie all'impianto".

Sul rendimento del collettivo, Caracciolo ha spiegato: "Voglio lanciare un messaggio positivo, la squadra ha fatto un gran lavoro con l'allenatore nel ritiro precampionato e già con l'Inter, in Coppa Italia, si è vista una condizione migliore rispetto alle amichevoli".