Nicolò Barella, al momento, è il giocatore in pole per ricoprire il ruolo di regista nella formazione dell'Inter che lunedì sera affronterà il Torino a San Siro. Questa l'indicazione di Sky Sport. Cristian Chivu dovrà fare a meno dello squalificato Hakan Calhanoglu e il centrocampista sardo potrebbe indossare le vesti del play, affiancato da Petar Sucic e Henrikh Mkhitaryan.