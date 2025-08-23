Prima del calcio d'inizio della sfida di debutto nel campionato contro il Sassuolo, il coordinatore dello staff tecnico del Napoli Gabriele Oriali ha risposto a una domanda di DAZN sulla favorita per il tricolore lanciandosi in una dichiarazione un po' a sorpresa: "Napoli o Inter per lo Scudetto? Paragoniamo il nostro campionato a un Gran Premio di Formula Uno. Per me in griglia c'è solo una squadra che è l'Inter, che è superiore a tutte le altre. Poi sappiamo qual è il nostro obiettivo, che è crescere, migliorarci e rimanere nella coppa che conta".

Parole, quelle dell'ex team manager dell'Inter, che non possono non essere interpretate come un tentativo di togliere e reindirizzare un po' di pressione del ruolo di favorita dalle spalle dei partenopei, campioni d'Italia in carica.