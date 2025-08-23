Lunedì sera, Inter e Torino si affronteranno per il Monday Night della prima giornata di Serie A. Sarà la sesta volta in cui nerazzurri e granata si affronteranno in occasione del loro esordio stagionale in Serie A; nei cinque precedenti, i nerazzurri sono sempre rimasti imbattuti con tre vittorie e due pareggi e i granata non sono mai riusciti a segnare in queste sfide, con un parziale di quattro gol fatti per l'Inter.

Più in generale, l’Inter è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime 12 gare disputate contro il Torino in Serie A con undici vittorie e un pareggio, registrando sei successi negli ultimi sei confronti diretti contro i granata nel torneo (parziale complessivo di 12-2); solo una volta nella sua storia il Biscione ha vinto più match di fila contro il Toro in massima serie, tra settembre 2002 e settembre 2008 (sette in quel caso).