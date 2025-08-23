"Emozionato? Non c'è tempo, subito in azione" . Con questa didascalia, l'Inter presenta in allenamento il nuovo acquisto Andy Diouf, pronto a mettere al servizio della squadra di Chivu estro e dinamismo nelle due fasi del centrocampo. Si tratta di un acquisto sicuramente interessante che con la maglia del Lens ha fatto intravedere buone qualità. Negli highlights che i tifosi interisti hanno potuto intravedere, diverse azioni box to box. Si tratta di una pedina con ottimi margini di crescita, che vuole dimostrare sin da subito di essere pronto alla causa interista.

Dopo l'ufficialità del suo acquisto, avvenuta nella serata di ieri, il classe 2003 non ha voluto perdere tempo, scendendo subito in campo per l'allenamento odierno di Appiano. Una pedina in grado di fornire complementarietà al reparto mediano. E chissà che già lunedì non possa fare il suo esordio in Serie A contro il Torino, per la prima giornata di campionato che i nerazzurri non vogliono assolutamente fallire.