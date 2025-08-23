Sarà una prima di campionato particolare per Andrea Zanchetta, tecnico del Novara, che lunedì sfiderà l'Inter U23 al Piola. Partita che l'ex tecnico della Primavera nerazzurra presenta così in conferenza stampa: “L’esordio in campionato è sempre una tappa importante e attesa, c’è voglia di iniziare e fare le cose fatte per bene, come abbiamo fatto dall’inizio. Il fatto che giochiamo in casa aumenta ancora di più questo desiderio. Arriviamo bene all’appuntamento anche se sappiamo che c’è ancora tanto da fare, siamo all’inizio".

Si arriva a parlare delle sensazioni personali per questa sfida: "Inutile far finta di niente, per me sarà un’emozione particolare incontrare la squadra in cui sono cresciuto per 9 anni, dove ci sono tanti ragazzi con cui ho lavorato e per cui provo grande affetto. C'è questo mix di emozioni che si faranno sentire. Ma sono nel calcio professionistico da quando avevo 12 anni e so benissimo però che non ci sarà spazio per le emozioni, le terrò dentro di me ma in campo sarà battaglia. Coraggio e intensità, questo sarà quello che dovremo mettere in campo".