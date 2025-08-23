Dopo Sucic, Bonny e Luis Henrique, ieri l'Inter ha ufficializzato il quarto acquisto del mercato estivo: dal Lens è arrivato Andy Diouf, 22enne centrocampista francese di ottime prospettive.

"Mi servirà del tempo per adattarmi, di certo mi aiuteranno i connazionali francesi. Conosco bene Bonny, abbiamo giocato assieme e mi ha parlato bene dell'Inter", ha avuto modo di dire ieri il nuovo acquisto nerazzurro. "Fin dal suo arrivo a Milano, Cristian Chivu aveva in mente per la nuova Inter un profilo del genere, in grado di schermare la difesa quando necessario, come del resto aveva fatto con il belga Keita a Parma nello scorcio finale della passata stagione - spiega il Corsport -. Dopo i nomi di Koné e Cissè è stata chiusa la trattativa per Diouf, pedina da 187 centimetri per 81 chili, capace di gestire il pallone e di accelerare palla al piede nel traffico della linea mediana. Questo profilo nella rosa interista mancava, visto che nella gestione Inzaghi il centrocampo era stato caratterizzato da incursori e palleggiatori con profili meno prestanti dal punto di vista atletico rispetto al nuovo arrivato. Lavorando ad Appiano il nuovo arrivato potrà calarsi al meglio nel nuovo quadro tattico, prendendo le misure anche con un calcio diverso come quello italiano".