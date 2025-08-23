Gianni De Biasi, per tre volte allenatore del Torino e ct dell'Albania dal 2011 al 2017, promuove l'arrivo di Kristjan Asllani in granata in questa sessione di mercato: "Lo conosco bene, qualche volta ci sentiamo. È il classico play basso che porta palla e costruisce, ha sia il passaggio lungo che corto: può fare la differenza", dice a La Stampa.

La squadra di Baroni può diventare una sorpresa?

"Me lo auguro, ma deve essere brava a uscire indenne dalle prime giornate: Inter e Fiorentina subito, poi Roma e Atalanta dopo la sosta".

Contro l'Inter è una chance?

"Sì perché il Toro può partire libero di testa, provi a sfrutta- re il momento. Anche quello di un allenatore, Chivu, che deve dimostrare di saper guidare una macchina diversa".