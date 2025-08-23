"Voglio vincere tutto con l'Inter". Parole e musica di Ange-Yoan Bonny, uno dei nuovi acquisti nerazzurri intervistati da SportMediaset a pochi giorni dall'esordio ufficiale in Serie A, previsto lunedì sera contro il Torino: "Sono un attaccante e sono a disposizione della squadra, ci sono tanti grandi giocatori e da tutti c'è da imparare".

L'attaccante francese a Milano ha ritrovato Cristian Chivu, suo allenatore anche nell'esperienza a Parma: "Lui ha un metodo moderno. E da un punto di vista umano è molto vicino ai suoi giocatori".