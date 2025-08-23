Visite e firme ieri per Andy Diouf al suo primo giorno da interista. E in serata, poi, è arrivato anche il comunicato ufficiale per il suo passaggio dal Lens all'Inter.

Oggi, nel pratico, inizia l'avventura nerazzurra per questo centrocampista francese di belle speranze: per lui - come riferisce la Gazzetta dello Sport - è infatti previsto il primo allenamento ad Appiano Gentile insieme ai nuovi compagni, poi sarà a disposizione di Chivu già a partire dall’esordio in campionato in programma lunedì a San Siro contro il Torino.