Visite e firme ieri per Andy Diouf al suo primo giorno da interista. E in serata, poi, è arrivato anche il comunicato ufficiale per il suo passaggio dal Lens all'Inter.
Oggi, nel pratico, inizia l'avventura nerazzurra per questo centrocampista francese di belle speranze: per lui - come riferisce la Gazzetta dello Sport - è infatti previsto il primo allenamento ad Appiano Gentile insieme ai nuovi compagni, poi sarà a disposizione di Chivu già a partire dall’esordio in campionato in programma lunedì a San Siro contro il Torino.
Sezione: Rassegna / Data: Sab 23 agosto 2025 alle 08:28 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
