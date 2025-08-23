Un saluto commovente, quello tra Gianluigi Donnarumma e i tifosi del PSG. Il capitano della nazionale azzurra si è presentato questa sera in tenuta borghese, al termine della partita dei parigini, a salutare i propri tifosi. Che a breve diventeranno ex, perché il futuro di Donnarumma è lontano da Parigi. Secondo Sky Sport, l'unica squadra attualmente in grado di prelevarlo è il City. E la situazione potrà scaldarsi nei giorni conclusivi di mercato.