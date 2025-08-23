Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Remo Freuler, a Bologna dal 1° settembre 2023 e ormai senatore dei rossoblu che si affacciano alla nuova stagione con rinnovati obiettivi, sempre più ambiziosi, tra i quali la Supercoppa italiana in cui in semifinale affronterà l'Inter.

Si riparte da Gasperini, che lei conosce bene: vederlo vestito di giallorosso che effetto le fa?

"Strano sì (sorride, ndr). Ma sarà solo questione di abitudine dai. Con l’Atalanta ha fatto la storia, è stato dieci anni. Detto questo, una cosa è certa: dovremo partire spediti. Fare punti. Meglio affrettarsi che dover rincorrere. Quest’anno avremo ancora la Coppa Italia che se fatta bene diventa bellissima, l’Europa League, ma in campionato si possono fare più punti, si deve migliorare. E poi...".

Ci sarà pure la Supercoppa italiana. Si può fare?

"Si può fare…".

Obiettivi per la stagione?

"Dobbiamo mantenere i livelli vissuti nelle ultime due annate: questa è la base, se vuoi avere qualcosa di più devi stare su questo piano. Cosa mi dà fiducia? Abbiamo ceduto giocatori forti ma ne sono arrivati altri fortissimi, abbiamo mantenuto un’ossatura tosta, giocarci contro è fastidioso. E abbiamo un gruppo davvero super, particolare, un capitale umano vero. Difficile trovarne uno così".