Massimo Bonanni, interpellato da TMW Radio, ha parlato così delle prospettive tricolori, soffermandosi anzitutto su una valutazione personale: “Penso che il Napoli possa partire in prima linea, ma lo metto insieme all’Inter. Il Napoli si è rinforzato, se dovesse prendere Hojlund sarebbe un buonissimo acquisto per sostituire Lukaku. Sono curioso per l’Inter, sarà un anno di transizione perché è a fine ciclo e sta cercando di cambiare".

L'analisi di Bonanni si concentra nel dettaglio sulla truppa di Chivu, registrando anche un'opinione valutativa sul Diavolo di Max Allegri: "Credo che l’Inter possa continuare a essere competitiva per il campionato - ha spiegato -, mentre il Milan per me è un enorme punto interrogativo. Mi fido molto però di Igli Tare, è un valore aggiunto per una società a cui è mancato il direttore sportivo per anni”.