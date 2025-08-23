Nell'esordio in campionato contro il Torino uno dei grandi assenti sarà Calhanoglu, obbligato a saltare l'appuntamento per squalifica. Il favorito per rimpiazzare il turco davanti alla difesa, almeno secondo la versione di Tuttosport, è Petar Sucic: se il croato alla fine non dovesse partire dal 1' come regista ma come mezzala allora potrebbe toccare a Barella fare il play, con Mkhitaryan a completare la mediana.

"Intanto ieri sono tornati in gruppo Carlos Augusto, che andrà in panchina, e Davide Frattesi - aggiunge TS -. Difficile che l’ex Sassuolo sia disponibile già per lunedì (è il primo allenamento che svolge con i compagni), ma la decisione sulla sua presenza verrà comunque presa tra oggi e domani".