La beffa scudetto, la figuraccia di Monaco e la baraonda americana facevano presagire la fine del ciclo. Un'idea corroborata anche dall'addio di Inzaghi in direzione Arabia Saudita. E invece no: tutti i big sono rimasti e l'Inter, che col mercato prova ad affacciarsi al nuovo, si guarda allo specchio e riscopre la stessa faccia.
Sono rimasti tutti, anche Calhanoglu che sembrava ormai con un piede fuori dall'Inter. Al resto ci sta pensando Chivu, rivoluzionando allenamenti e approccio tattico. "Barella, Lautaro, Bastoni hanno rivissuto improvvisamente i tempi duri degli allenamenti contiani; lo stesso Calhanoglu più Dumfries, Thuram, Dimarco, Frattesi, Mkhitaryan, arrivati tutti nell’era Inzaghi, hanno sudato alla stessa maniera dei compagni", spiega la Gazzetta dello Sport.
L'Inter ripartirà da loro, dai senatori, vogliosi di voltare pagina e vendicare una stagione che poteva essere leggendaria e che invece ha generato solo grandi delusioni finali. Non banali i 'no' per Bastoni (60 milioni dal Chelsea) e Frattesi (Newcastle mai vicino ai 40). E ora si riparte. Tutti insieme, vecchi e nuovi.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 12:15 Repubblica - Telenovela Lookman: l'Inter esclude un ritorno di fiamma, però...
- 12:00 Corsera - Gli ambulanti tornano a San Siro: concessa una «proroga tecnica» del contratto a 56 operatori
- 11:45 TS - Inter, Calhanoglu assente contro il Torino: Sucic in pole per un posto da regista, ma c'è un'altra opzione
- 11:30 TS - Da Sucic e Bonny fino a Diouf: mercato Inter, cinque indizi fanno una prova
- 11:16 Corsera - Inter, Chivu à l'acquisto più atteso. Ma davvero si stava meglio quando si stava peggio?
- 11:02 fcinInter, in uscita restano ancora Taremi e Palacios. Situazioni complicate: il punto tra sondaggi e tentativi
- 10:48 Capello: "Napoli in pole, poi l'Inter. La squadra di Chivu ha bisogno solo di una cosa"
- 10:34 Garlando: "Rosa Inter attrezzata e di alta qualità, ma senza Lookman manca l'apriscatole. Per lo scudetto..."
- 10:20 Lumezzane, il pres. Caracciolo: "Contro l'Inter U23 ho visto una condizione migliore rispetto alle amichevoli"
- 10:06 Klinsmann: "Inter, ti rialzi solo così! Mi spiace per Lookman, consiglio Kim. Su Pio Esposito..."
- 09:52 Bologna, Freuler sfida già l'Inter: "Supercoppa? Si può fare"
- 09:38 Di Napoli mette in guardia l'Inter: "Contro il Torino non sarà facile, deve partire forte"
- 09:24 CdS - Inter, ecco Diouf: a Chivu mancava uno come lui. Fin dall'arrivo a Milano...
- 09:10 GdS - Inter, nessuna rivoluzione: Chivu cambia ma riparte dai soliti big
- 08:56 GdS - Difesa, il nuovo innesto confermato da Chivu. Tutto dipende da... Pavard
- 08:42 Lotta scudetto, parla Vieri: "Inter in pole contro logica. Ma non mi aspettavo Chivu. Il mio pensiero su Lookman e Pio Esposito. Lukaku ko..."
- 08:28 GdS - Diouf, oggi primo allenamento da interista: lunedì in panchina col Torino
- 08:14 CdS - Jaquet e Ordoñez: l'Inter perlustra il mercato. C'è uno scenario più probabile
- 08:00 CdS - Inter, offerta ufficiale per Akçiçek: piccola distanza col Fenerbahçe. Trattativa chiusa?
- 00:40 Lotta Scudetto, Bonanni: "Napoli in prima linea insieme all'Inter, curioso dei nerazzurri"
- 00:20 Donnarumma saluta commosso i tifosi del PSG. Il City nel suo destino?
- 00:00 Dove eravamo rimasti?
- 23:47 Martedì la Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari: ingresso gratuito all'Arena Civica di Milano
- 23:32 Mondiali 2026, sorteggio a Washington il prossimo 5 dicembre: arrivato l'annuncio di Trump e Infantino
- 23:18 Diouf è già nerazzurro ma non dimentica il Lens: "Grazie di tutto"
- 23:05 Diouf risponde alle curiosità social nerazzurre: dal soprannome alla prima maglia da calcio
- 23:03 De Laurentiis rilancia: "La Serie A dovrebbe tornare a 16 squadre. E le partite andrebbero trasmesse in chiaro"
- 22:49 Serie C, Marani sul FVS: "Non c'entra col VAR. Ringraziamo la FIFA per averci scelto come campionato sperimentale"
- 22:35 Nuovo ruolo per De Marco: "Spiegazione Var e regole per il portiere. Tempo effettivo? Non nego che..."
- 22:21 Gobbi promuove Diouf: "Ha le caratteristiche che in questo momento mancano all'Inter"
- 22:07 Como, caccia al portiere: in calo le quotazioni di Stankovic. Il serbo vorrebbe giocare titolare
- 21:53 Galeone: "Dopo Fabregas, Chivu è l'allenatore che mi è piaciuto di più. Scudetto? Napoli e Inter davanti alle altre"
- 21:40 Arriva la conferma sul numero di maglia di Diouf all'Inter: "Si suona la traccia 17 a centrocampo"
- 21:30 Le prime parole nerazzurre di Diouf: "Ho detto subito sì, essere interista significa molto. Fiero di essere qui"
- 21:25 videoCarbone: "Buona prova, ma abbiamo regalato due gol e mezzo. Dobbiamo ancora crescere"
- 21:11 La Repubblica - Disabili a San Siro, nuova polemica: il parcheggio diventa a pagamento
- 21:09 UFFICIALE - L'Inter accoglie Andy Diouf: "Ecco il ventisettesimo francese della storia nerazzurra"
- 20:57 Il DS del Genoa Ottolini: "Carboni può seguire il percorso di Miretti. Il telefono per Frendrup squilla sempre"
- 20:44 Parte bene il cammino dell'Inter nella Serie A Women's Cup: le nerazzurre battono 2-1 il Genoa
- 20:40 Inter-Cesena, Up&Down - Moressa guida l'attacco, Nenna si sacrifica dietro
- 20:29 Bookies - Inter-Torino, il segno '1' in lavagna a 1,42. Lautaro in pole sui marcatori
- 20:14 Fiorentina, Pioli: "Ho trovato un gruppo di spessore. Kean ha sbagliato, imparerà da queste situazioni"
- 20:00 Colombo: "Derby di Milano? L'ho preparato così. I giocatori mi chiedevano se..."
- 20:00 Il Cesena rimonta tre volte e ferma l'Inter al debutto in casa: 3-3 al Konami Centre, occasione sprecata
- 19:46 Liverpool, Slot contento di Leoni: "Se abbiamo pagato tanto per comprarlo, un motivo c'è"
- 19:30 Dalla Francia - Diouf pronto alla nuova avventura con l'Inter: indiscrezioni sul possibile numero di maglia
- 19:16 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 19:11 Chivu a DAZN: "Il mercato è aperto, sappiamo che giocatori aggiungere. Non vogliamo quantità, ma qualità"
- 19:03 Lautaro all'ottavo compleanno nell'Inter, il club: "Ecco perché ci ha conquistato"
- 18:49 Il DS del Lille Létang spiazza i giornalisti: "Pavard dovrebbe essere qui lunedì". Poi ride e chiarisce
- 18:35 Ausilio-Al-Hilal, le voci dall'Arabia Saudita si fanno insistenti. "Ma lui è leale verso l'Inter, quindi..."
- 18:22 Qui Torino - Si annuncia una bella presenza di tifosi granata a San Siro: oltre 1.500 biglietti venduti
- 18:08 Napoli, i ricordi di Beukema: "Bellissima la vittoria con l'Inter, bello aiutare il Napoli"
- 17:53 Chivu sprona Bastoni: "Ha ancora margini di miglioramento e lui vuole crescere ogni giorno"
- 17:38 Scatta la Serie A Women's Cup, Inter attesa dal Genoa: le formazioni ufficiali del match
- 17:24 Chivu: "Col Torino al momento abbiamo un'unica certezza. La difesa a quattro? Soluzione che può servirci"
- 17:10 videoDiouf, la prima giornata interista prosegue: il francese al CONI per l'idoneità sportiva, poi la firma
- 16:55 Serie C, stasera al via una stagione storica: in Livorno-Ternana debutterà il Football Video Support
- 16:41 Footmercato - Galatasaray, Pavard priorità per la difesa. Ma il difensore ha espresso la sua titubanza
- 16:27 Serie A Women's Cup al via, De La Fuente (Genoa): "Sempre speciale giocare contro l'Inter: è una delle candidate al titolo"
- 16:13 Mauro: "Juve, troppo poco sul mercato per lottare con Inter e Napoli. Servirebbe uno come Pio Esposito..."
- 15:59 Napoli, Conte: "Scudetto? Sarà difficile, tante squadre attrezzate. Da favoriti siamo arrivati decimi l'ultima volta"
- 15:44 Corsera - Inter-Diouf, decisiva la mediazione di Mirabelli per il sorpasso sul Napoli: il motivo
- 15:30 Chivu: "I giocatori sono pronti a tutto per far sì che l'Inter sia competitiva. Il nostro obiettivo è quello di sempre..."
- 15:16 La madre di Rabiot attacca il Marsiglia: "Rissa di violenza inaudita? Non ci crede nessuno"
- 15:02 Parma, Bernabé: "Chivu? Impatto fortissimo: ecco come ci ha salvati. Gli auguro ogni bene"
- 14:49 Sommer: "Scudetto? Faremo di tutto per vincerlo. Chivu ha idee nuove, in questi mesi con lui ho capito una cosa"
- 14:35 SM - Solet, interesse concreto dell'Inter. L'Udinese fissa il prezzo e (per ora) non apre al prestito
- 14:21 Zazzaroni: "Difesa, l'Inter si è mossa per Jacquet. Ma il Rennes ha chiesto 50 milioni di euro"
- 14:07 videoMarotta abbraccia Chivu alla Pinetina: "Pres, tutto a posto"