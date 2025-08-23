La beffa scudetto, la figuraccia di Monaco e la baraonda americana facevano presagire la fine del ciclo. Un'idea corroborata anche dall'addio di Inzaghi in direzione Arabia Saudita. E invece no: tutti i big sono rimasti e l'Inter, che col mercato prova ad affacciarsi al nuovo, si guarda allo specchio e riscopre la stessa faccia.

Sono rimasti tutti, anche Calhanoglu che sembrava ormai con un piede fuori dall'Inter. Al resto ci sta pensando Chivu, rivoluzionando allenamenti e approccio tattico. "Barella, Lautaro, Bastoni hanno rivissuto improvvisamente i tempi duri degli allenamenti contiani; lo stesso Calhanoglu più Dumfries, Thuram, Dimarco, Frattesi, Mkhitaryan, arrivati tutti nell’era Inzaghi, hanno sudato alla stessa maniera dei compagni", spiega la Gazzetta dello Sport.

L'Inter ripartirà da loro, dai senatori, vogliosi di voltare pagina e vendicare una stagione che poteva essere leggendaria e che invece ha generato solo grandi delusioni finali. Non banali i 'no' per Bastoni (60 milioni dal Chelsea) e Frattesi (Newcastle mai vicino ai 40). E ora si riparte. Tutti insieme, vecchi e nuovi.