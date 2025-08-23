Arrivano i primi segnali di distensione dopo che, dieci giorni fa, è stato avviato il presidio degli ambulanti davanti al cancello otto di San Siro. Il 31 luglio, che coincide con la data di scadenza del contratto con M-I Stadio (società di proprietà di Inter e Milan per la gestione del Meazza) è iniziata la protesta con alcuni furgoni e ora, a poche ore dal via alla nuova stagione, qualcosa si muove.

L'edizione milanese del Corriere della Sera parla infatti della concessione di una «proroga tecnica» del contratto (riguarderebbe 56 ambulanti su 64) che consentirà a circa 600 lavoratori di riprendere le attività. Prevista anche l'apertura di un tavolo di confronto nella Prefettura di Milano.