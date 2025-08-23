L'ultimo arrivo in casa Inter è il francese Andy Diouf, centrocampista classe 2003 acquistato dal Lens. Un acquisto che, come sottolinea Tuttosport, non fa altro che confermare come la strategia di mercato nerazzurra sia indirizzata anche allo svecchiamento della rosa. Diouf è ragazzo del terzo millennio, così come i suoi coetanei Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny, mentre Luis Henrique è nato nel 2001. Ancora più giovane è Francesco Pio Esposito, classe 2005 riportato alla base dopo la positiva esperienza in prestito allo Spezia. "Cinque indizi, più che sufficienti a fare una prova", sentenzia il quotidiano sportivo torinese.