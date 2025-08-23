A due giorni dalla gara contro l'Inter, il nuovo attaccante del Torino Giovanni Simeone si presenta attraverso i canali ufficiali granata spiegando come è andata la trattativa che lo ha portato alla corte di Marco Baroni dal Napoli: "Il presidente Urbano Cairo mi cerca da tempo e quando mi ha chiamato questa estate sapevo che era arrivato il momento giusto. Ho sentito il direttore, è stata la scelta giusta da fare. Sono davvero molto contento e ho molto fuoco dentro di me che non vedo l'ora di riversare in campo. In questa sessione di mercato tante squadre mi hanno cercato, ci sono stati momenti in cui ho pensato di rimanere a Napoli ma quando ho parlato con Cairo e Davide Vagnati ho capito che volevo cambiare e venire a Torino era la scelta che dovevo fare".

Il Cholito prosegue. "Questo è un posto dove serve grinta, Torino è sempre stata una squadra grintosa e posso dare tanto su questo aspetto. Il debutto contro il Modena è stato emozionante, c'era anche mio padre che dopo aver perso il giorno prima è venuto comunque a vedermi e questo mi fa sentire bene, fa capire quanto sia importante il rapporto padre-figlio”.