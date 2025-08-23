Dai campi agli studi di DAZN: questo il 'salto di qualità' di Diletta Leotta, che da quest'anno condurrà il programma della domenica sera, Fuoriclasse Serie A Show. Ai microfoni di Sportweek, il volto principale della piattaforma presenta questa sua nuova esperienza, sbilanciandosi anche in un commento su questa Serie A: "Vediamo cosa fa Cristian Chivu, che all’Inter ha il compito non facilissimo di sostituire Simone Inzaghi e rivitalizzare allo stesso tempo Lautaro Martinez e compagni. Ma anche cosa faranno la Juventus di Igor Tudor, che tra l’altro, proprio insieme all’Inter ho seguito al Mondiale per club, e l’Atalanta che ormai è entrata nella geografia del grande calcio europeo. Vediamo cosa fa con Ivan Juric e senza Gian Piero Gasperini, che sono curiosa di vedere all’opera alla Roma. Tra le ‘outsider’ metto dentro il Como perché secondo me porterà ancora più star di Hollywood in riva al lago e punterà all’Europa".