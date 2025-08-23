Non solo il Lens gorà dei benefici economici della cessione all'Inter di Andy Diouf, ufficializzata nella serata di ieri. In base al meccanismo di solidarietà della FIFA, anche i club che dove il ventiduenne ha militato a livello giovanile devono essere compensati per aver contribuito alla sua formazione calcistica. E tra i beneficiari c'è anche il Paris Saint-Germain, club dove Andy Diouf ha giocato da giovane fino all'età di 12 anni (età minima richiesta dal sistema FIFA), oltre allo Stade Rennais dove ha militato per quattro anni.

Dei 20 milioni di euro di base fissa, il PSG dovrebbe ricevere 50.000 euro, mentre i bretoni dovrebbero assicurarsi 400.000 euro. Se invece si salisse 25 milioni di euro, il bonus salirebbe rispettivamente a 63.000 euro e 500.000 euro. Andy Diouf ha firmato un contratto quinquennale con l'Inter, con uno stipendio mensile stimato di 310.000 euro lordi mensili.