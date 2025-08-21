Tutto facile per la Fiorentina che ha vinto nettamente 3-0 l’andata dei playoff di Conference League contro gli ucraini del Polissya. La formazione Viola parte subito forte con Kean che provoca un autogol di Kudryk dopo appena 8 minuti. Al 32’ arriva il raddoppio firmato dall’ex nerazzurro Gosens, mentre nel finale di frazione Kean si fa espellere in maniera abbastanza ingenua festeggiando nel modo peggiore possibile il rinnovo: Sarapii gli tira i capelli, dura reazione con l’arbitro che lo espelle.

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, arriva il gol del tris: lo firma Gudmundsson con un bel diagonale. Discorso dunque sostanzialmente chiuso per i ragazzi di Stefano Pioli in vista del ritorno al Franchi.

Data: Gio 21 agosto 2025 alle 22:15
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
