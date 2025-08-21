Ademola Lookman è destinato a lasciare l'Atalanta, ma se dovesse restare a disposizione di Ivan Juric la frattura con l'ambiente si ricomporrebbe. E' il pensiero espresso da Beppe Accardi, nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com: "Quella di Lookman è una situazione che nel calcio abbiamo visto tante volte. E quando si chiuderà il mercato tutto rientrerà alla normalità. Per me il nigeriano lascerà Bergamo, ma se dovesse restare all'Atalanta non mi sorprenderei e non succederebbe nulla", le parole dell'agente. Che poi spende una battuta anche sugli ultimi movimenti di mercato dell'Inter: "Cercheranno delle opportunità, un po' come dovrà fare il Napoli dopo l'infortunio occorso a Lukaku".