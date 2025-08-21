Negli studi di ‘Sky Calciomercato - L’Originale’, Gianluca Di Marzio fa il punto sul colpo Andy Diouf, che l’Inter ha portato a Milano in poche ore:
“Operazione da 25 milioni di euro, quindi importante a livello economico. Scambio di documenti già in giornata, domani il giocatore è atteso a Milano. Con un blitz di poche opre l’Inter prende il centrocampista che porta il dinamismo diverso che serviva a Chivu. Il Napoli lo ha trattato per diversi giorni, ma dopo l’infortunio di Lukaku ha deciso di concentrarsi sull’attaccante”.
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 21 agosto 2025 alle 23:30
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
