"Valentin Carboni ti ricorda qualche giocatore del passato?" è una delle domande poste oggi a Patrick Vieira in conferenza stampa. Il tecnico del Genoa, parlando ai giornalisti presenti in vista dell'esordio in campionato contro il Lecce, ha speso parole al miele per il talento argentino di proprietà dell'Inter: "Non è ancora al 100% fisicamente. Ha mostrato creatività e senso del gol ma è ancora tanto quello che può fare per la squadra. Sa saltare l’uomo e creare l’opportunità di fare gol. C’è un po’ di lavoro da fare dal punto di vista difensivo ma ha mostrato la voglia di imparare ed è un piacere lavorare con lui".