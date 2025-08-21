Yann Sommer potrebbe tornare nei radar del Galatasaray. Come riportato dalla testata turca Sözcü, il Gala avrebbe ripreso i contatti con l’enoturage del portiere dell’Inter. Viste le difficoltà nella corsa a Ederson, anche per le alte richieste del Manchester City, i giallorossi starebbero tentando il ritorno sullo svizzero.

Non sarà comunque facile convincere l’Inter: il club nerazzurro non vuole privarsi dell’estremo difensore a zero e non sarebbe felice di ritrovarsi scoperta tra i pali a pochi giorni dall’inizio della stagione. Di contro, l’accordo con il portiere non sarebbe un problema. Anzi, stando ai media turchi le parti avrebbero già un’intesa verbale risalente a diverse settimane fa, quando ci furono i primi contatti.