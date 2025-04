Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-1 dell'Inter sul Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

"Grandissima partita dell'Inter a Monaco di Baviera, primo tempo stupendo e meraviglioso gol di Lautaro - le sue parole -. Nel secondo tempo abbiamo sofferto di più, complici anche i cambi del Bayern. E' arrivato il gol di Muller, l'Inter sembrava alle corde, l'unico pensiero era quello di finire la partita in parità, ma l'Inter che non ti aspetti costruisce un contropiede perfetto, chiuso da Frattesi. Su quelle palle lì è il numero uno a livello internazionale, annusa la possibilità di aggredire l'azione e la palla. Come al solito Frattesi decisivo. Partita incredibile per tutto. Si vive per serate così"