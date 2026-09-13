Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Torino: "Malen? Difficile pensare a questi numeri straordinari, fuori dal normale: ha fatto qualcosa di speciale, con continuità. Sono numeri straordinari anche per il modo in cui sono arrivati. Chiaro che con Malen sapevo potesse diventare importante per noi, ma siamo andati oltre. Mora? Vedo un giocatore di grande talento, molto giovane e che ha bisogno di completarsi ancora. Quello che ha fatto in queste prime apparizioni è quello di un giovane di livello. Non credo ci sia un giovane in grado di essere più protagonista di lui nel calcio al momento".

Il rischio di questa partita dopo due gare intense? Come si gestisce la terza gara in sette giorni?

"Bisogna avere un gruppo solido, come il nostro e non va mai minato. Sono tutti giocatori che ci soddisfano e hanno tutti la nostra fiducia. Non c'è uno standard unico per gestire queste partite: si naviga a vista, sperando di azzeccarci. Lo sarà ancor di più dopo la sosta. In genere, quello che vedo io è che se vedo uno che sta bene continua a giocare, se vedo uno affaticato lo faccio riposare per poi rimetterlo una volta che ha recuperato. Va preso il meglio di tutti, considerando che sono molto affidabili: non esistono bocciature. Altrimenti, entriamo in un meccanismo di polemica".