Dopo Vinicio Espinal, si presenta in conferenza stampa al Breda dopo il successo sull'Inter Under 23 Davide Castelli, autore del secondo gol della Casertana: "Penso che abbiamo dato tutto, abbiamo sofferto ma siamo riusciti a portare a casa da grande squadra i tre punti che erano fondamentali per la nostra classifica. È vero che stiamo prendendo tanti gol, ma comunque stiamo cercando di migliorare. Intesa con Manconi? I gol arrivano grazie al lavoro di tutta la squadra. Me l'aspettavo questo avvio. Cercheremo di recuperare con rabbia i punti persi. Martedì vogliamo fare una grande partita e vincere davanti al nostro pubblico. Bravi a sfruttare le occasioni", le parole riportate da TuttoCasertana

Sezione: L'avversario / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 11:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.