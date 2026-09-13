Dopo Vinicio Espinal, si presenta in conferenza stampa al Breda dopo il successo sull'Inter Under 23 Davide Castelli, autore del secondo gol della Casertana: "Penso che abbiamo dato tutto, abbiamo sofferto ma siamo riusciti a portare a casa da grande squadra i tre punti che erano fondamentali per la nostra classifica. È vero che stiamo prendendo tanti gol, ma comunque stiamo cercando di migliorare. Intesa con Manconi? I gol arrivano grazie al lavoro di tutta la squadra. Me l'aspettavo questo avvio. Cercheremo di recuperare con rabbia i punti persi. Martedì vogliamo fare una grande partita e vincere davanti al nostro pubblico. Bravi a sfruttare le occasioni", le parole riportate da TuttoCasertana.