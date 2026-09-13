L'Udinese, prossima avversaria dell'Inter in campionato, è una delle vittime preferite di Lautaro Martinez. Il quale, dalla stagione 2020/21, ha sempre segnato almeno un gol ai friulani nelle sfide di Serie A tra andata e ritorno. Dopo essere rimasto a secco nelle prime due stagioni italiane contro i bianconeri, il Toro, poi, non si più fermato aggiornando il conteggio per sei annate di fila, per un totale di sette realizzazioni, compresa la doppietta di due anni fa e la stoccata decisiva della passata stagione nel match del 17 gennaio, a Udine. Lo evidenzia il Corriere dello Sport.